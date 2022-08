Il CorSport sul mercato rossonero: "Milan, dopo Thiaw insiste per Vranckx"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport, in prima pagina in taglio alto, fa il punto sul mercato del Milan, in particolar modo dopo l'acquisto di Malick Thiaw oggi a Milano per le visite mediche. Questo il titolo del quotidiano sportivo: "Milan, dopo Thiaw insiste per Vranckx". Dopo il ddifensore, il club Campione d'Italia è pronto a pescare in Germania anche per il nuovo centrocampista. Maldini e Massara starebbero spingendo per Aster Vranckx, classe 2002 in forza al Wolfsburg. Intanto il Bruges acquista ufficialmente Raphael Onyedika.