Il CorSport titola con Fonseca: "Do fiducia a Leao, può essere decisivo"

I dubbi attorno a Rafael Leao sono già stati fugati tutti alla vigilia del big match tra Real Madrid e Milan. Il portoghese numero 10 rossonero giocherà da titolare questa sera al Bernabeu dopo aver infilato tre panchine consecutive in campionato, in mezzo c'era stata la titolarità e la conseguente ora di gioco contro il Club Brugge, sempre in Europa. Ieri in conferenza stampa Fonseca ha confermato la presenza del suo connazionale in campo dal primo minuto.

E così il Corriere dello Sport oggi riprende direttamente le parole del tecnico: "Questa volta do fiducia a Leao, può essere decisivo". Nel sottotitolo viene ripreso, invece, un virgolettato di Mike Maignan, che ha parlato in conferenza insieme a Fonseca: "Il Milan non ha paura, ma servirà il coraggio di mettere in campo il nostro gioco". Una delle mosse a sorpresa dell'allenatore rossonero potrebbe essere Yunus Musah dall'inizio al posto di Chukwueze, sulla destra.