Il CorSport titola con le parole di Pioli: "Ora riprendiamo la Juve"

Una vittoria brutta ma fondamentale per il Milan, quella maturata a Roma ieri sera contro la Lazio. I rossoneri con questi tre punti ricacciano indietro i tentativi di Bologna e Atalanta di riaprire i discorsi per la Champions League e anzi mettono pressione al secondo posto della Juventus che domani sera è impegnata al Maradona contro il Napoli, in una gara mai banale. Ed è proprio sulla squadra di Allegri che Stefano Pioli dichiara di fare la corsa, a fine partita, come riporta il titolo del Corriere dello Sport: "Ora riprendiamo la Juve". Nelle dichiarazioni integrali, Pioli dice: "Ora prendiamo la Juve al secondo posto e superiamo il turno in Europa League".

Sulla partita, questo è stato il commento di Pioli: "Partita nervosa e fallosa, nel primo tempo abbiamo avuto poco ritmo e profondità, nel secondo tempo siamo partito meglio. L’espulsione? L’arbitro non ha fischiato Pulisic ha preso palla e Pellegrini ha fatto fallo. Non vedo perché dovevamo fermarci. L’arbitro doveva fermare il gioco".