Il CorSport titola così: "La Signora fa piccolo il Diavolo"

La Juve festeggia, il Milan si lecca le ferite. Non poteva andare peggio il big match di Torino per i rossoneri, una partita cruciale per la corsa Champions. E non è tanto la sconfitta ma come questa sia arrivata, con una tenuta mentale rossonera praticamente inesistente e la squadra totalmente annichilita dalla Juventus di Motta apparsa molto più quadrata ma soprattutto decisamente più determinata. Per tale ragione oggi il Corriere dello Sport titola così: "La Signora fa piccolo il Diavolo".

Si tratta di una vendetta per la Juve dopo la sconfitta di Riyad, come viene sottolineato nell'occhiello: "Motta conquista la prima vittoria del 2025 e rivendica la notte di Riyad: questa volta non c'è la rimonta". Nel sottotitolo poi si legge ancora: "Un risultato pesante per una Juve finalmente bella e convincente. Apre Mbangula, chiude Weah Jr: un segno del destino per il Milan". Troppo poco invece il gioco dei rossoneri che si sono visti solo con qualche ripartenza pericolosa nel primo tempo, prima di scomparire letteralmente dal campo.