Il CorSport titola così: "Leao tratta e spegne gli allarmi"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Anche il Corriere dello Sport questa mattina affronta il tema leagato al rinnovo di Rafael Leao alla luce delle parole del suo agente Ted Dimvula rilasciate ieri a Sky Sport. Il titolo recita: "Leao tratta e spegne gli allarmi". La buona notizia per i tifosi rossoneri è che la trattativ non si è arenata o, peggio, bruscamente interrotta come si era detto nei giorni scorsi. Anzi, procede con l'intento del portoghese che è quello di rimanere in rossonero. Dimvula ha negato anche le voci secondo cui l'enoturage del giocatore starebbe cercando di abbassare la clausola per un'eventuale partenza nel prossimo futuro.