Il CorSport titola così sul mercato del Diavolo: "Milan, Fullkrug se parte Gimenez"
Il Milan, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, si è rialzato in campionato battendo 3-2 in rimonta il Torino. I ragazzi di Massimiliano Allegri sono lì, in alto, in attesa della prossima gara contro il Sassuolo (che per Max rievoca ricordi amari).
La fine dell'anno è però vicina, così come è vicina la sessione invernale di calciomercato con cui i rossoneri dovranno fare i conti per sistemare la questione attaccante. Nel taglio basso dell'edizione odierna, il Corriere dello Sport titola: "Milan, Fullkrug se parte Gimenez".
Santiago rimane un punto interrogativo, l'idea della dirigenza sarebbe quella di regalare ad Allegri un centravanti in grado di poter risolvere le gare sporche ed ecc che la prima idea porta a Fullkrug. "Anche Loftus-Cheek in uscita a gennaio, manovre per il tedesco", conclude il quotidiano.
