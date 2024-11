Il CorSport titola: "Frendrup e Parisi, due idee in agenda per gennaio"

Da qui a gennaio la strada è ancora molto lunga e il Milan si giocherà tanto: i rossoneri dovranno tentare di rientrare in corsa per le zone alte della classifica, avranno l'opportunità di chiudere quanto di buono fatto in Champions League e si giocheranno anche gli ottavi di Coppa Italia. Ciononostante il club e la dirigenza rossonera hanno già cominciato a pensare alla finestra invernale di mercato per capire come si potrebbe rinforzare la squadra di mister Paulo Fonseca.

Come scrive oggi il Corriere dello Sport: "Terzino sinistro e centrocampista i ruoli ricercati sul mercato". A centrocampo ci sono delle lacune evidenti, specialmente per quanto riguarda le alternative a Fofana e Reijnders. A questo si aggiunge l'eterna questione del vice Theo Hernandez. Due i nomi che vengono messi sul tavolo: "Frendrup e Parisi, due idee in agenda per gennaio". E quindi si legge: "Il danese del Genoa vale circa 15 milioni. Il viola potrebbe arrivare in prestito".