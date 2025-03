Il CorSport titola: "Gimenez zoppica: niente di grave"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così: "Gimenez zoppica: niente di grave". Dopo la finale di Concacaf Nations League vinta dal Messico 2-1 contro Panama, è iniziato a circolare un video che riprende Santiago Gimenez che zoppica vistosamente mentre si sta dirigendo verso gli spogliatoi. Queste immagini hanno fatto preoccupare non poco i tifosi milanisti che temevano un infortunio e invece non dovrebbe essere nulla di che.

Gimenez, niente di grave: solo un po' di stanchezza

Dallo staff medico messicano non sono arrivate comunicazioni ufficiali al Milan di problemi fisici per Gimenez, dunque dovrebbe essere solo un po' di stanchezza dopo due partite molto dure contro Canada e Panama. L'attaccante verrà ovviamente valutato dallo staff medico milanista non appena tornerà a Milanello. Se non emergeranno problemi, il numero 7 rossonero riprenderà ad allenarsi regolarmente con i compagni di squadra in vista del prossimo impegno in casa del Napoli di domenica sera.