Il CorSport titola: "Leao, top player europeo. Con lui in campo è un altro Milan"

Il Corriere dello Sport uscito in edicola questa mattina titola così: "Leao, top player a livello europeo. Con lui in campo è un altro Milan". Il portoghese torna stasera da titolare a Empoli dopo aver saltato l'ultima giornata prima della sosta per squalifica: i rossoneri hanno giocato benissimo contro il Napoli anche senza di lui ma la sensazione è che la sua presenza avrebbe potuto aiutare la squadra di Pioli sotto porta. D'altronde il ruolino di marcia di Leao in questa stagione è chiaro: 3 gol e 3 assist in 6 partite giocate in campionato. Il portoghese è secondo solo a De Bruyne e Neymar nel 2022 per numero di gol e assist: 10 e 10. I numeri sono impressionanti e testimoniano anche la crescita del valore del giocatore pure a livello europeo.