Il CorSport titola: "Maldini e stadio, Cardinale all'opera"

Il nuovo numero uno rossonero Gerry Cardinale, dopo essersi presentato al mondo Milan, è volato nella giornata di ieri negli Stati Uniti. Come riporta però questa mattina il Corriere dello Sport, il fondatore di RedBird tiene ben presenti i progetti che ha per il suo nuovo investimento, a breve e a lungo termine. Il titolo recita infatti: "Maldini e stadio, Cardinale all'opera". I rinnovi dei responsabili dell'area tecnica, Paolo Maldini e Frederic Massara, sono questione di tempo, tanto che i due avrebbero già ripreso le varie trattative avviate nei mesi invernali. E poi c'è la questione stadio, con il nuovo proprietario che sarebbe già stato in visita presso l'area dei magazzini dismessi Falck di Sesto San Giovanni e avrebbe addirittura incontrato il sindaco Di Stefano, per iniziare a sondare la possibilità di erigere nel comune limitrofo a Milano il nuovo impianto del Milan. In caso di spostamento a Sesto, Cardinale vorrebbe un impianto a sole tinte rossonere.