Il CorSport titola: "Milan prima il pieno, poi la sosta"

"Milan prima il pieno, poi la sosta": titola così questa mattina il Corriere dello Sport in merito al momento dei rossoneri che, prima della sosta per le nazionali, è atteso in campionato da tre partite contro Cagliari, Lazio e Genoa nelle quali deve cercare di ottenere tre vittorie (tra i biancocelesti e il Grifone c'è la trasferta di Champions a Dortmund contro il Borussia). Stefano Pioli vuole 9 punti contro le due neopromosse e una big in affanno per restare nella scia dell’Inter.