Il CorSport titola: "Romagnoli tentazione Gattuso. Lotito deve stringere"

Il Corriere dello Sport riporta un'indiscrezione su Alessio Romagnoli, capitano del Milan in scadenza di contratto che molto probabilmente troverà una nuova sistemazione per la prossima stagione. Si legge nel titolo: "Romagnoli tentazione Gattuso. Lotito adesso deve stringere". Per il difensore rossonero stanno squillando le sirene del Valencia che ha appena ingaggiato Rino Gattuso come allenatore: sarebbe una reunion dopo un anno e mezzo trascorso insieme al Milan. Con gli spagnoli sulle tracce del capitano Campione d'Italia, la Lazio - che da tempo è a colloquio col giocatore - deve cercare di quagliare. Romagnoli chiede 3 milioni, i biancocelesti si sono spinti fino a 2.5.