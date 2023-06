Il CorSport titola su un obiettivo rossonero: "Arnautovic, ultimo valzer"

MilanNews.it

"Arnautovic, ultimo valzer", così titola questa mattina il Corriere dello Sport per presentare quello che potrebbe essere l'ultimo ballo di Marko Arnautovic con la maglia del Bologna. La società felsinea vorrebbe trattenere il giocatore e rinnovargli il contratto per un ulteriore anno ma è difficile che l'austriaco voglia sottostare alle rigide idee di Thiago Motta.

Per questo dopo la partita di Lecce, è pronto in agguato il Milan che avrebbe scelto Arna come profilo ideale per rimpiazzare il ruolo di Ibrahimovic. Il Bologna, però, non farà sconti e al Diavolo, così come a un altro paio di club di Premier League interessati, non chiederà meno di 10 milioni di euro.