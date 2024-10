Il CorSport titola: "Tomori in difficoltà, ecco Pavlovic"

Non è un periodo felicissimo per Fikayo Tomori: dopo una stagione altalenante, anche dal punto di vista fisico come quella scorsa, quella di quest'anno è iniziata con risultati ancora peggiori. Il centrale inglese è molto lontano dal rendimento grazie al quale era diventato una colonna del Milan e questo si vede anche dagli atteggiamenti come quello di Firenze (con il rigore scippato a Pulisic in combutta con Abraham). A questo si aggiungono anche prestazioni tecniche insufficienti, sempre come accaduto contro la Fiorentina.

Per tale ragione è possibile che Paulo Fonseca faccia accomodare Tomori in panchina nella prossima partita di campionato contro l'Udinese, in programma a San Siro sabato alle ore 18. Il Corriere dello Sport in merito titola così: "Tomori in difficoltà, ecco Pavlovic". Con l'inglese sottotono ci sarà spazio per l'acquisto estivo. Ma anche in altre zone del campo si potrebbe vedere qualche cambio: Musah potrebbe far tirare il fiato a uno tra Fofana e Reijnders; Okafor scalpita e chiede più spazio, magari al posto di Abraham.