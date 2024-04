Il CorSport titola: "Torna la minaccia Leao. Celik, conto in sospeso"

Tra i tanti duelli che ci saranno in campo nel doppio confronto tra Milan e Roma, valido per i quarti di finale di Europa League, c'è da considerare anche il testa a testa tra Rafael Leao e Zeki Celik. Se il turco sarà schierato da De Rossi dal primo minuto, non sarà la prima volta che si assisterà a questo tipo di sfida, infatti il giallorosso - con Mourinho in panchina - ha sempre giocato contro il Milan per provare a tenere a bada il portoghese che conosce bene. Il titolo del Corriere dello Sport, che parla di questo duello, recita: "Torna la minaccia Leao. Celik, conto in sospeso".

Nel sottotitolo viene spiegato perchè è stato scelto quasi sempre con il Milan di Leao: "Il turco, ex compagno di Rafael, ha sempre giocato titolare nelle sfide con i rossoneri". Infatti, Leao e Celik sono stati compagni di squadra al Lille, in Francia. Addirittura Celik ha giocato da titolare in campionato solamente le due sfide con il Milan, in questa stagione. In generale quattro su quattro da titolare contro Leao e i rossoneri. In ogni caso il portoghese nelle ultime cinque contro la Roma ha partecipato a 4 gol, 2 reti e 2 assist. Il turco, dal canto suo, arriva da una bella prestazione difensiva contro la Lazio.