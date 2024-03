Il CorSport valuta il futuro: "Zirkzee-Sesko: prezzi alle stelle"

Il Milan andrà a caccia di centravanti quest'estate. Se c'è una certezza del prossimo mercato estivo, è proprio questa qua. I rossoneri, indipendentemente dalla scelta di Olivier Giroud che deve ancora decidere se farsi un altro al Milan oppure trasferirsi negli Stati Uniti dove concludere la propria carriera, hanno la necessità di investire su un giovane attaccante su cui poter costruire il proprio futuro. I nomi sulla lista di Ibra e Moncada sono diversi ma tre sono quelli ricorrenti, tutti vecchi pallini del club rossonero: Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia e Jonathan David del Lille.

Il Corriere dello Sport analizza i due calciatori con maggiori potenzialità, l'olandese del Bologna e lo sloveno del Lipsia, e questa mattina titola così: "Zirkzee-Sesko: prezzi alle stelle". Il Milan, in poche parole, dovrà investire parecchio se vorrà puntare su questi due giocatori. Per Sesko esiste una clausola di 50 milioni esercitabile in estate: non una cifra bassa ma che il club rossonero potrebbe trattare. Il prezzo potrebbe essere anche più elevato per Zirkzee per il quale, però, il Milan potrebbe sfruttare l'inserimento di contropartite. In questo scenario David è sicuramente il profilo più economico anche per via del contratto in scadenza nel 2025: su di lui c'è una clausola da 20 milioni.