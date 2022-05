Il doppio ex Malatrasi sul QS in prima pagina: "Scudetto, decide il Milan"

MilanNews.it

Saul Malatrasi è stato uno dei primi grandi giocatori a vestire sia la maglia del Milan che quella dell'Inter, riuscendo a togliersi soddisfazioni importanti sia con l'una che con l'altra maglia. Il QS oggi in edicola ha intervistato l'ex calciatore delle due squadre milanesi e ne riporta in prima pagina una frase: "Scudetto, decide il Milan". Evidentemente la partita cruciale è quella di Reggio Emilia, l'Inter infatti potrebbe vincere il titolo solo in caso di passo falso rossonero.