Il Giornale: "Alle muraglie di Inter e Milan ora serve il fattore «L»"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giornale questa mattina in edicola approfondisce il momento delle due milanesi che hanno in comune due fattori, almeno in Europa: una difesa che si è dimostrata ferrea negli ottavi senza concedere gol o subire troppo le offensive delle avversarie, i loro talenti migliori rimasti un po' in ombra. Quest'ultimi iniziano entrambi con la lettera L: Lautaro Martinez e Rafael Leao. Per questo il titolo recita: "Alle muraglie di Inter e Milan ora serve il fattore «L»". Entrambi ritenuti "lunatici": devono inziare a segnare i gol perché, va bene non subire ma a un certo punto i palloni vanno anche messi nella rete avversaria.