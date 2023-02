Il Giornale: "Ibra in panca, Giroud segna. Il Milan cambia la musica"

MilanNews.it

Il Giornale di questa mattina titola così sul Milan vittorioso dopo oltre un mese contro il Torino ieri sera: "Ibra in panca, Giroud segna. Il Milan cambia la musica". Zlatan torna a disposizione in panchina e il suo semplice nome esalta le folle anche se poi non entra in campo. A risolvere la partita ci pensa il collega Olivier Giroud che lancia il Milan più tranquillo verso il Tottenham che arriverà a Milano martedì quando sicuramente servirà un altro passetto in avanti.