Il Giornale: "L'Inter cala il tris nel derby con il Milan e vola in finale"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"L'Inter cala il tris nel derby con il Milan e vola in finale" scrive Il Giornale in prima pagina quest'oggi. Spazio dedicato al derby della Madonnina di Coppa Italia con il successo per 3-0 della formazione guidata da Simone Inzaghi. Decisiva la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Robin Gosens. Proteste di Pioli per il gol annullato a Bennacer sul 2-0.