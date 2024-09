Il Giornale: "Rafa e Theo contro il tecnico: frattura più grave della classifica"

vedi letture

"Leao salva il Milan", così titola questa mattina Il Giornale per raccontare la partita tra Lazio e Milan terminata con il punteggio di 2-2, alla conclusione di 90 minuti in cui entrambe le squadre hanno mostrato i propri limiti. I rossoneri dopo un primo tempo incoraggiante, sono naufragati a inizio ripresa costringendo Fonseca a tornare sui propri passi e a inserire in un colpo solo in grandi esclusi Theo Hernandez e Rafael Leao. Con loro sono entrati anche Tammy Abraham e Yunus Musah.

I frutti si sono raccolti immediatamente: Abraham lavora di sponda e libera Leao al tira che con rabbia buca le gambe di Provedel e pareggia. Ma al di là della rete del numero 10, tutte le polemiche si sono concentrate sul gesto arrivato subito dopo: portoghese e Theo non hanno partecipato al cooling-break della squadra, rimanendo dall'altra parte del campo. Per Il Giornale una situazione ben peggiore rispetto a tutte le altre che deve sostenere Fonseca e il Milan, se si rivelasse effettivamente una scena volontaria: "Rafa e Theo contro il tecnico: frattura più grave della classifica".