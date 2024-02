Il Giornale recita: "Amleto Pioli e il dubbio turnover"

Negli ultimi giorni, in casa rossonera, si è parlato tantissimo del turnover, dopo le scelte che Stefano Pioli ha fatto per la partita contro il Monza - poi persa malamente - che hanno attirato moltissime critiche da parte di tifosi e non. Questa mattina, nel giorno di Rennes-Milan, lo stesso Giornale si interroga sulla possibilità che il tecnico rossonero riproponga il turnover anche questa sera e titola: "Amleto Pioli e il dubbio turnover". Nel sottotitolo si legge: "Col Rennes si parte dal 3-0 e domenica c'è l'Atalanta".

Nello specifico Il Giornale illustra tre motivi per i quali il turnover sia stato oggetto dei pensieri di Pioli anche in queste ore, nonostante il tecnico abbia dichiarato di non gradire il termine. Per prima cosa c'è il tema Kalulu e Tomori, tornati in gruppo ma non convocati per Rennes, che potrebbero tornare tra Atalanta e Lazio. Poi va considerato anche il vantaggio rassicurante che il Milan si è costruito nella gara di andata e che è un buon cuscinetto per questa sera. Quindi i prossimi impegni, contro Atalanta e Lazio appunto, due gare fondamentali per il Milan che deve evitare di riaprire la lotta al posto Champions.