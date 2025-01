Il Giornale scrive sulla gara di ieri: "Normal-Milan a San Siro"

La settimana iniziata con la vittoria a Riyad della Supercoppa Italiana ha un brutto epilogo per il Milan che gioca la sua prima partita in campionato agli ordini di Sergio Conceicao ma stecca un'occasione importante contro il Cagliari in casa, pareggiando 1-1. C'era l'opportunità, con una vittoria, di rosicchiare due punti a Lazio e Juve che avrebbero rilanciato il Diavolo prepotentemente nella corsa alla zona Champions League, considerando che ci sono ancora due gare da recuperare.

Così non è stato e anzi si è rivisto un Milan sprecone e ingenuo. Ed è per questo che Il Giornale stamattina descrive così la gara dei rossoneri: "Normal-Milan a San Siro". Nel sottotitolo si legge: "L'effetto Conceicao sbatte sul Cagliari dopo l'impresa in Supercoppa. Quarto pari di fila in casa in campionato". Quest'ultimo è un dato significativo che si va a unire anche a quello che racconta di un Milan capace di vincere solo una delle ultime 5 gare in Serie A, quella pre natalizia contro il Verona.