Il Giornale titola: "Alla vigilia del derby il Milan si scopre una fabbrica di problemi"

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'edizione di questa mattina de Il Giornale ha titolato così sul momento del Milan che si appresta ad affrontare un derby più che decisivo: "Alla vigilia del derby il Milan si scopre una fabbrica di problemi". La squadra di Pioli ha perso la sua identità: dal gioco alle gravi incertezze difensive, passando per gli innumerevoli infortuni e un mercato che non ha portato nessun vero rinforzo. Il Milan si avvicina alla partita spartiacque della sua stagione forse nel peggior modo possibile ma proprio per questo non ci sono alternative se non quella di risalire dal fondo del pozzo.