Il Giornale titola: "Milan-Monza, le insidie nascoste dalle emozioni. Pioli e Palladino avvisati"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il titolo de Il Giornale di questa mattina sulla partita tra Milan e Monza recita così: "Le insidie nascoste dalle emozioni. Pioli e Palladino avvisati". Il carico emotivo della sfida è molto importante: da una parte il duello dei rossoneri contro il proprio passato storico, dall'altra un Monza che è in crescita ma che potrebbe tremare sotto il peso del confronto. Pioli e Palladino dovranno stare attenti e mantenere i propri giocatori sul pezzo per non farsi distrarre dall'atmosfera di contorno.