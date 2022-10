Il Giornale: "Un super Napoli torna in testa. E il Milan passa a Verona"

MilanNews.it

"Un super Napoli torna in testa. E il Milan passa a Verona" scrive Il Giornale sulla Serie A e sulle partite di ieri. Vittoria del Napoli di Spalletti per 3-2 contro il Bologna: azzurri nuovamente primi in classifica, effettuato il sorpasso sull'Atalanta. In serata invece successo per 2-1 da parte del Milan in casa dell'Hellas Verona: decisivo ancora una volta Sandro Tonali.