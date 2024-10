Il Mattino oggi in apertura: "Il Napoli a +5 sull'Inter. Conte: ora il test Milan"

Il Napoli non giocherà il miglior calcio d'Italia, ma riesce ad avere quello che al momento alle rivali manca: continuità nei risultati. Dopo lo scivolone di inizio campionato contro il Verona, la formazione di Antonio Conte ha ingranato la marcia giusta vincendole praticamente tutte fatta eccezione per lo scialbo pareggio dell'Allianz Stadium contro la Juventus.

Con la vittoria sul Lecce, il Napoli si è portato a +5 dall'Inter seconda, che questo pomeriggio sarà impegnata nel derby d'Italia proprio contro la formazione di Thiago Motta. Vittoriosa o meno, la squadra di Simone Inzaghi non riuscirà a scavalcare in classifica quella di Conte, che si godrà la vetta del tabellone almeno fino a martedì (o anche oltre), quando sarà ospite a San Siro contro il Milan per la seconda, vera, partita, del suo campionato.

Su questo ha titolato questa mattina il quotidiano Il Mattino, che ha scritto in apertura: "Il Napoli a +5 sull'Inter. Conte: ora il test Milan".