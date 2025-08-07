Il mercato del Milan dopo Jashari. Gazzetta: "E ora la difesa. Athekame è vicino, per Thiaw primo no al Newcastle"

Chiuso finalmente l'acquisto di Ardon Jashari dal Club Brugge, il Milan può concentrarsi ora sugli altri reparti: "E ora la difesa. Athekame è vicino, per Thiaw primo no al Newcastle" è il titolo odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che gli inglesi sono tornati su Malick Thiaw, mettendo sul piatto un'offerta da 30 milioni di euro. Dal club rossonero è arrivato però un no in quanto il tedesco, che qualche settimana fa era stato ad un passo dal Como, viene visto ora come una risorsa importante da Max Allegri e quindi, a meno che non arrivi una proposta davvero irrinunciabile, sembra essere destinato a restare a Milanello.

Intanto il Milan sta chiudendo l'acquisto dallo Young Boys di Zchary Athakame, terzino destro che oggi comunicherà ufficialmente al club svizzero la sua volontà di trasferirsi in rossonero. L'offerta del Diavolo è di 8 milioni di euro più bonus, la distanza con la società di Berna è ormai minima e in via Aldo Rossi puntano a chiudere la questione entro questa settimana.

