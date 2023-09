Il mercato fa vincere il Milan, la Gazzetta: "Nuova energia"

La Gazzetta dello Sport titola così in merito alla vittoria del Milan a Cagliari che ha riconsegnato al Diavolo il primo posto in classifica: "Nuova energia". Il riferimento è ai nuovi volti rossoneri che ieri hanno trascinato la squadra nella trasferta di Cagliari. Sei nuovi acquisti sono partiti titolari: Okafor e Loftus-Cheek hanno trovato le prime reti in rossonero, Reijnders è stato sicuramente uno dei migliori in campo, Sportiello ancora attento con una parata decisiva, Chukwueze in crescita e Pulisic determinante in due delle tre azioni da rete.

Ottime notizie per Pioli che ha avuto la conferma che, talvolta, può fare a meno anche di Leao e Giroud.