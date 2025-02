Il mercato ha dato (per ora) i suoi frutti. La Gazzetta: "Conceiçao non si ferma"

vedi letture

È stato lui a volere questa rivoluzione, e tra derby e Roma in Coppa Italia Frecciarossa i risultati si sono visti. Un pareggio convincente contro i cugini dell'Inter ed una vittoria meritata contro i giallorossi che restano una squadra di qualità e forte nonostante le difficoltà che stanno riscontrando in questa stagione.

"Conceiçao non si ferma", così ha titolato questa mattina La Gazzetta dello Sport, perché dopo aver conquistato la Supercoppa a Riyad giusto un mese fa, l'allenatore portoghese ha messo nel mirino anche la Coppa Italia, trofeo che il Milan non vince addirittura dal 2003. Che questo però non distoglia l'attenzione nè dal campionato né tanto meno dalla Champions League, dove il Diavolo ha l'obbligo di continuare a fare bene.