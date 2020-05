Il Messaggero: "La Serie A riparte, ma l'accordo sul calendario per ora non c'è"

"La Serie A riparte, ma l'accordo sul calendario per ora non c'è". Questo il titolo nel taglio alto della prima pagina del quotidiano Il Messaggero in edicola questa mattina. La Lega - si legge all'interno - conferma la finale di Coppa Italia a Roma il 17, ma per le semifinali non c'è l'accordo. Il via alla Serie A con i 4 recuperi, da lunedì 22 giugno la 27esima giornata di campionato.