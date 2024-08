Il Milan affonda a Parma. Il CorSport: "Fonseca indifendibile"

Si era promesso un Milan diverso rispetto a quello Torino, e per un certo senso ci è stato, non solo negli interpreti ma anche nel risultato. Sì, perché rispetto a settimana scorsa a Parma si sono non solo rivisti in campo dal primo minuto Theo Hernandez e Reijnders, con l'aggiunta dell'esordio in rossonero di Pavlovic, ma la formazione rossonera ha anche assaporato per la prima volta in stagione il sapore della sconfitta, e che sconfitta.

La disfatta di Parma potrebbe avere già strascichi sulla stagione del Diavolo, ma per Il Corriere dello Sport l'unico responsabile di questa situazione è Paulo Fonseca. Eppure l'allenatore portoghese, scrive il quotidiano, aveva anche provato "a cambiare rispetto alla prima col Toro, addirittura inserendo cinque uomini diversi, ma l’approccio al match, pure dal punto di vista mentale, è stato ugualmente disastroso. Infatti dopo due minuti i rossoneri erano già sotto, merito di un Parma arrembante e più convinto".

Ciò che più si recrimina all'ex Lille è l'aver schierato una difesa altissima, solita andare in difficoltà con la velocità degli attacchi avversari, contro un Parma che fa dell'esplosività dei suoi esterni, Man e Mihaila, il suo punto di forza. Ed è proprio per questo motivo che Fonseca sarebbe indifendibile, anche perché con un solo punto in due partite il Milan si ritrova già rincorrere, e rischia di compromettere subito il campionato.