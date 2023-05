Il Milan cerca l'attaccante, la Gazzetta fa il nome: "In pole per Scamacca"

MilanNews.it

Nonostante manchino tre giornate decisive alla fine del campionato la Gazzetta dello Sport pensa al calciomercato e per il Milan fa un nome in attacco: "Milan, scatto in area. In pole per Scamacca". I rossoneri potrebbero vivere un ritorno di fiamma per Gianluca Scamacca, ex attaccante del Sassuolo oggi al West Ham, che già in passato era stato accostato ai rossoneri. Oggi l'italiano è infortunato ma non rientrerebbe nei piani degli Hammers che potrebbero aprire a una cessione in prestito.