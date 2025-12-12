Il Milan cerca la punta, QS: "Idea Lucca, sogno Icardi"

Nel prossimo mercato di gennaio, che si aprirà fra non molto, il Milan proverà a regalare a Massimiliano Allegri ciò che più è mancato in questa prima parte di stagione: un centravanti che porti gol alla squadra. Al momento i rossoneri hanno una sola punta di ruolo in rosa che è Santiago Gimenez e che non gioca ormai da un mese in mezzo: lo score del messicano parla chiaro, un solo gol in stagione in Coppa Italia. Non ha fatto molto meglio Christopher Nkunku che, come parziale giustificante, ha dalla sua il fatto che non gioca propriamente nel suo ruolo.

Da via Aldo Rossi stanno già stilando le liste dei possibili nomi. Ci sono tantissimi profili che ritornano sul radar del club rossonero, tanto che il QS questa mattina titola proprio così: "Il Milan balla sulle punte. Idea Lucca, sogno Icardi". Nel sottotitolo viene poi aggiunto che servirà quasi certamente una cessione per liberare il posto là davanti: "Si cerca un attaccante per gennaio, rispunta anche Zirkzee (piace alla Roma). Ma molto dipende dalle cessioni: in partenza uno tra Gimenez e Nkunku"