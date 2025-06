Il Milan cerca un attaccante, Tuttosport: "In lista pure Nunez"

Per il nuovo corso di Massimiliano Allegri si pensa anche a un nuovo centravanti. Il messicano Santiago Giemenez, arrivato solamente sei mesi fa con un investimento da circa 30 milioni, non sarà tagliato fuori ma senza dubbio avrà della concorrenza di livello. L'obiettivo è prendere dal mercato un attaccante titolare. Questa mattina l'edizione di Tuttosport fa in particolare tre nomi, tutti considerati di livello. Titola così il quotidiano sportivo piemontese: "Milan, un 9 per Max".

Il rilievo viene dato all'unico dei tre attaccanti che arriverebbe dall'estero: "In lista pure Nunez". Si tratta di Darwin Nunez, punta del Liverpool. Su di lui viene aggiunto: "Il Liverpool pur di favorirne il rilancio può accettare un prestito con diritto di riscatto". Nel sottotitolo gli altri due nomi forti: "Vlahovic il preferito, ieri il contatto con la Juve. Retegui: l'Atalanta spara alto". Poi viene affrontato anche il tema Gimenez: "Costato a gennaio 30 milioni, resterà in rossonero. Ma il bomber titolare lo porterà il mercato".