Il Milan che sarà. La Gazzetta: "Arriva Allegri? Leao ci sarà, Joao Felix no"

Sta per nascere un nuovo Milan, e lo conferma non solo il fatto che la società si sarebbe messa alla ricerca di un direttore sportivo, figura che quest'anno è mancata e non poco, ma anche che con ogni probabilità la panchina rossonera passerà dalle mani di Sergio Conceiçao a quelle di Massimiliano Allegri, che tra tutti i nomi citati in queste settimane è sicuramente quello che più mette d'accordo tutti nell'ambiente rossonero.

In merito al Milan che sarà La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Arriva Allegri? Leao ci sarà, Joao Felix no", iniziando a fissare delle linee guida precisa che verranno seguite nel momento in cui il livornese dovesse davvero sedersi sulla panchina rossonera.