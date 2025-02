Il Milan è durato 45'. Il CorSport: "Favoloso è solo il Bologna"

Leao ha illuso un po' tutti con quel suo gol poco prima della fine del primo tempo. Sbloccata una partita super complicata, considerato il valore dell'avversario, si sperava e credeva che il Milan potesse portare a casa la vittoria per alimentare le speranze europee, ma come spesso è successo nel corso di questa stagione, forse anche fin troppo, il Diavolo si è disunito mostrando fragilità e presunzione.

La formazione di Sergio Conceiçao è riuscita a tenere bene il campo solo per i primi 45', per poi lasciarsi andare in balia dell'avversario, che meritatamente, anche se con qualche polemica, ha ribaltato il risultato vincendo una partita importantissima. Non a caso Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Favoloso è solo il Bologna", perché il Milan prima di tornare ad esserlo ne deve fare di strada.