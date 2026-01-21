Il Milan riposa, Leao no: Rafa anche ieri a Milanello, ecco perchè
Ieri Max Allegri ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra, ma non tutti hanno sfruttato la "concessione" del tecnico livornese: a Milanello, oltre agli infortunati, si è visto infatti anche Rafael Leao che ha deciso di presentarsi comunque a Carnago per lavorare. Il motivo? Come riporta stamattina il Corriere della Sera, il suo obiettivo è quello di velocizzare il recupero dal fastidio all’adduttore che nelle ultime settimane lo ha condizionato, specialmente sugli scatti.
MILANELLO, OGGI LA RIPRESA
Dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri dopo la vittoria di domenica contro il Lecce, la squadra è pronta a tornare a lavorare a Milanello in vista della sfida di domenica sera contro la Roma all'Olimpico. L'appuntamento, apprende la prestazione di MilanNews.it, è previsto per questa mattina presso il centro sportivo di Carnago.
DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
