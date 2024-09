Il Milan sabato in campo. Il CorSport: "Per svoltare dalle false partenze"

Tra tre giorni riparte il campionato di Serie A e il Milan sarà subito in campo perché poi martedì sarà impegnato nel debutto in Champions League contro il Liverpool a San Siro. Prima, però, l'impegno nel torneo nazionale contro il Venezia sempre tra le mura amiche: la partita si disputerà alle ore 20.45 e la squadra di Fonseca deve necessariamente dare una risposta dopo un inizio di stagione più che deludente, sotto qualsiasi punto di vista la si voglia studiare.

Oggi il Corriere dello Sport analizza la situazione e lo storico delle brutte partenze rossonere. Nel titolo viene scritto così infatti: "Milan, per svoltare dalle false partenze. Battere il Venezia per evitare di ripetere il peggiore degli avvii flop rossoneri: 2 punti come nel 1997/1998". Nell'occhiello si legge: "Ai rossoneri adesso serve per forza un successo. Dopo DiFra ci sono i Reds e l'Inter. Può aprirsi una crisi profonda". Tutto quello che deve evitare il Milan che versa già in acque complicate. Di contro il tecnico portoghese, nella sua carriera, ha sempre vinto almeno una gara nelle prime quattro.