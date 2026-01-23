Il Milan si gode Niclas, Tuttosport: "Certezza Fullkrug, in attesa di Vlahovic"

L'arrivo di Niclas Fullkrug a Milanello, che poteva sembrare un mossa di salvataggio dal momento che non si sarebbero trovati giocatori con un pedigree di maggior livello a basso costo e in poco tempo, è stato in realtà una bella scossa positiva. A fare la differenza l'atteggiamento del giocatore tedesco, subito molto ben inserito nello spogliatoio, ma anche le sue prestazioni in campo: serviva un numero 9 con queste caratteristiche e la dedizione, volontà e decisione con cui il 9 entra in campo hanno fatto la differenza in queste prime sue uscite.

Oggi Tuttosport prova a fare il punto sul reparto centravanti rossonero, con un occhio anche rivolto al futuro, sia per Fullkrug stesso che per potenziali nuove armi a cui puntare nel corso della prossima estate. Il titolo gioca subito a carte scoperte: "Certezza Fullkrug in attesa di Vlahovic". Nell'occhiello si parla del tedesco: "L'ex del West Ham si è inserito con grande facilità e ha risolto l'ultima partita col Lecce". Nel sottotitolo invece spazio al serbo della Juventus: "Il tedesco è un titolare credibile e nella prossima stagione sarà la riserva di lusso del centravanti in arrivo: il favorito è il bianconero". In mezzo in realtà ne passerà di acqua specialmente legata al riscatto di 5 milioni che comunque il Milan dovrà pagare al club londinese. Ovviamente poi bisognerà lavorare con l'entourage di Vlahovic, scrive Tuttosport: "Continui confronti tra Tare e Ristic, agente del serbo e di Kostic del Partizan".