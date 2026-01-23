L'investitura di Allegri, la Gazzetta: "Sempre al Max. Cardinale lo esalta"

C'è poco da girarci intorno, il top player del Milan quest'anno si chiama Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero ha riportato a Milanello in primis organizzazione tattica e mentale, con un gruppo che lavora ed è molto unito, sia tra i giocatori che con lo staff dello stesso allenatore. Il club rossonero lo sa bene e anche Cardinale se ne è accorto, motivo in più per ribadirlo di persona al diretto interessato nella giornata di mercoledì quando il proprietario rossonero ha fatto visita a Milanello per la prima volta da oltre un anno.

La Gazzetta dello Sport questa mattina racconta di Max Allegri e della fiducia che il mister livornese gode agli occhi di tutti nell'universo Milan: dal proprietario alla dirigenza, dal suo staff ai giocatori, arrivando fino ai tifosi. La rosea titola così: "Sempre al Max". Un facile gioco di parole introdotto dal seguente occhiello: "È il Milan di Allegri, ora e nel futuro. Cardinale lo esalta". Nel sottotitolo si aggiunge: "Il proprietario ha ribadito all'allenatore grande stima. L'arrivo di Comvest non cambierà i piani tecnici e manageriali".