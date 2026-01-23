Infermeria Milan, la Gazzetta: "Saelemaekers in dubbio, Pavlovic con il caschetto"

vedi letture

All'orizzonte per il Milan si staglia uno degli impegni probabilmente più importanti e decisivi della stagione. I rossoneri domenica sera alle 20.45 saranno ospiti della Roma allo Stadio Olimpico. Una partita che dirà moltissimo delle ambizioni di entrambe le squadre e, lato rossonero, potrebbe essere uno strappo decisivo per la rincorsa alla Champions League. Le squadre arrivano all'impegno separate da quattro punti: chiaro che se il Milna dovesse vincere, portarsi a +7 sui giallorossi vorrebbe dire tanto, se invece arrivasse la sconfitta la lotta per l'Europa che conta diventerebbe ancor più caotica e complicata.

Per tutti questi motivi, presentarsi ai blocchi di partenza al 100% diventa cruciale per il Milan che invece dovrà capire lo stato di salute di alcuni suoi elementi. Al netto di Gimenez da tempo ai box, Allegri dovrà valutare da vicino le condizioni di Alexis Saelemaekers e Strahinja Pavlovic. Sui questi de calciatori oggi la Gazzetta dello Sport scrive e titola così: "Saelemaekers in dubbio per Roma, Pavlovic in campo con il caschetto". Il belga ieri si è allenato a parte, da oggi si potrebbe iniziare a valutare il rientro: molto dipenderà dalle sue sensazioni. Per il serbo invece, già in panchina con il Lecce, dovrebbe esserci il rientro da titolare con tanto di caschetto.