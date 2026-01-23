Anche il CorSport conferma: "Intesa commissioni: Maignan può firmare"

La questione Mike Maignan, a conti fatti, raggiungerà il lieto fine che tutti si auguravano e che per un certo periodo di tempo - club e giocatore inclusi - nessuno più sperava: il capitano e portiere rossonero è ormai a un passo dall'accordo totale con il Milan per il rinnovo di contratto. Oggi lo conferma anche il Corriere dello Sport che dedica un trafiletto al tema prolungamenti e mercato, titolandolo sul numero 16 milanista: "Intesa commissioni: Maignan può firmare".

Nell'ultimo abboccamento tra la dirigenza rossonera e l'entourage del portiere si è giunti a un accordo definitivo sulle commissioni, uno scoglio sempre impervio da affrontare. L'ultimissimo dettaglio, scrive il CorSport, è la scadenza: se mettere 2030 con opzione 2031, oppure direttamente 2031. Finezze del mestiere. Sul fronte uscite continua il pressing dell'Aston Villa su Ruben Loftus-Cheek, che al momento non apre: neanche Allegri vorrebbe privarse e solo un'offerta superiore ai 15 milioni, potrebbe iniziare a far pensare il club.