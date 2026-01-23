Non solo Maignan, il Milan inaugura i rinnovi. Il QS: "In primavera Pulisic"

La notizia è ormai conclamata e mancano solo i dettagli e l'incontro finale prima dell'ufficialità: Mike Maignan rinnoverà con il Milan fino al 2031 e diventerà, al pari del compagno e amico Rafael Leao, il giocatore più pagato della rosa. Un vero e proprio acquisto da parte del club rossonero, specialmente vista e considerata la situazione anche solo qualche settimana fa, che pareva irreparabile. L'accordo con il capitano e portiere però va letto anche come pietra di fondamento: il rinnovo di Mike inaugurerà la stagione dei rinnovi in Casa Milan.

Questa mattina il QS parla proprio di questo tema e ridefinisce quelle che sono le necessità del club rossonero in questo momento: "Milan, la priorità è trattenere i big. Maignan apre l'era dei rinnovi". E poi a cascata arriveranno gli altri, uno su tutti: "In Primavera toccherà a Pulisic". Attualmente l'americano ha un contratto fino al 2027 ma che potrà essere prolungato automaticamente di un anno. Nel sottotitolo vengono approfonditi i vari temi, anche quello del mercato: "Per l'estremo difensore francese superato anche lo scoglio legato alle commissioni del procuratore. A gennaio occhi aperti alla ricerca di un braccetto in difesa e di un esterno destro di centrocampo"