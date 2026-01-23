Il Milan ne va a caccia, Pavlovic li scaccia. Il CorSport titola: "Nove punti"

Per iniziare a presentare la partita che domenica sera alle 20.45, allo Stadio Olimpico, il Milan disputerà contro la Roma, quarta in classifica e a sole quattro lunghezze di distanza dai rossoneri, il Corriere dello Sport sceglie di usare un'espressione che riassuma l'obiettivo del Milan e quello del giocatore che ha risolto la gara di andata, Strahinja Pavlovic. Il riassunto del CorSport lo si ritrova tutto nel titolo: "Nove punti". E noi aggiungiamo: il Milan ne va a caccia, Pavlovic li scaccia.

Il quotidiano sportivo nel sottotitolo è più concreto e aggiunge: "Pavlovic li ha in testa. Max pure: con la Roma per la terza vittoria di fila". Il difensore serbo ha effettivamente i punti in testa dopo l'apertura dell'arcata sopraccigliare che gli ha fatto saltare le gare con Como e Lecce, due partite che il Milan ha vinto e cui vuole dare seguito portandosi a casa nove punti consecutivi. Nell'occhiello si legge della situazione legata al calciatore: "Il serbo è cresciuto: ha preso in mano il reparto con Gabbia e Tomori e all'andata è stato decisivo. Pronto al rientro".