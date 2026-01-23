L'attacco del Milan ai raggi X, Tuttosport: "Nkunku vede solo rossonero"

Nonostante siamo ancora maggio, è bene che la dirigenza rossonera sia già al lavoro per pensare a come dovrà essere il Milan del futuro, anche se tutto dipenderà ovviamente dal raggiungimento finale dell'obiettivo, ovvero la qualificazione in Champions League al termine di questa stagione. I ragionamenti però riguardano soprattutto l'attacco: se il Diavolo dovesse tornare in Europa, non potranno bastare Leao e Pulisic, con il probabile riscatto di Fullkrug. Serviranno altri elementi.

Tuttosport si concentra su uno in particolare nel suo titolo, su cui il Milan ha investito tanto e che sta iniziando adesso a dare qualche frutto. Titola il giornale: "Nkunku vede solo rossonero". Ultimamente il francese ha rifiutato le sirene turche e ha risposto con gol importanti sul campo. Anche lui difficilmente dovrebbe partire. Da capire come il Diavolo deciderà di gestire Francesco Camarda, che si opererà alla spalla, e anche lo stesso Santiago Gimenez. Ci sono poi i possibili soldi dei riscatti di Colombo e Chukwueze che potrebbero essere usati per acquistare il prossimo numero 9.