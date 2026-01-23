Rinnovo di Maignan a un passo, Gazzetta: "Parti sempre più vicine"

Se avessero detto, nello scorso mese di giugno, che nel corso della stagione successiva il Milan sarebbe riuscito a rinnovare Mike Maignan, probabilmente in pochi ci avrebbero creduto. Le cose non sono ancora ufficiali ma di fatto c'è l'accordo ormai quasi totale tra il club rossonero, il suo capitano e l'entourage del francese: quest'ultima l'ultima componente con cui far quadrare tutti i conti. Nei prossimi giorni tutto verrà posto sotto la luce del sole con Maignan che, dunque, rimarrà una delle colonne rossonere anche per gli anni a venire.

In tal senso la Gazzetta dello Sport rende conto degli ultimi aggiornamenti della trattativa nell'edizione di questa mattina, sottolineando come ormai la nave sia in procinto di approdare al porto. La rosea scrive così: "Gli agenti di Maignan votano per il rinnovo. Parti sempre più vicine". Mancavano solo i procuratori da convincere, sulle commissioni. Nel sottotitolo si legge: "Dopo la Roma incontro decisivo per la firma del portiere sul rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031". Il capitano guadagnerà 5 milioni più bonus, all'incirca alle stesse altitudini di Rafa Leao.