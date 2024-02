Il Milan su Zirkzee, la proposta di Tuttosport: "Al Bayern Maignan o Theo"

Non è un segreto che Joshua Zirkzee sia uno dei candidati numero uno a ricoprire il ruolo di centravanti del Milan la prossima stagione. Non è detto che poi accada ma l'attaccante olandese è certamente in cima alla lista dei desideri rossoneri. La situazione è intricata perchè non è esclusivamente nelle mani del Bologna. Chi ha lanciato l'attaccante, il Bayern Monaco, gode di una clausola esclusiva da 40 milioni o comunque del 40% sulla rivendita. Dunque il destino di Zirkzee è: rientrare in Baviera per 40 milioni e poi rimanere o essere ceduto per cifre maggiori; oppure essere venduto direttamente dal Bologna a cifre maggiori.

In questo scenario, al Milan potrebbe convenire che il Bayern Monaco faccia rivalere la clausola di recompra. Questo per il semplice fatto che poi i rossoneri, eventualmente, avrebbero qualche carta da giocarsi con i bavaresi. Il club tedesco ha infatti dimostrato il proprio interesse sia per Mike Maignan che per Theo Hernandez. Così, Tuttosport propone: "Milan-Zirkzee avanti tutta. Al Bayern Maignan o Theo". Dunque l'idea per il Milan potrebbe essere quella di sfruttare i suoi uomini migliori, oggetti del desiderio del Bayern, per arrivare alla punta olandese.