Il Milan va avanti così com'è: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Le vittorie di Inter e Atalanta nella giornata di ieri, caratterizzate da due triplette una di Thuram e una di Retegui, hanno garantito alle due squadre nerazzurre la maggior parte dello spazio questa mattina sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti in edicola. Nè il Corriere dello Sport nè Tuttosport fanno accenno al Milan che pure questa sera chiuderà il programma della settima giornata di Serie A in una partita sempre affascinante e ostica in casa della Fiorentina.

La Gazzetta dello Sport, invece, in taglio basso parla dei rossoneri e in particolare delle scelte di Fonseca. Titola la rosea: "Milan, Fonseca avanti coi titolarissimi. Niente turnover". Il Diavolo si presenterà al Franchi con la stessa formazione delle ultime settimane. Sulla stessa riga anche il titolo in taglio laterale con cui apre il QS questa mattina. Si legge nel titolo: "Fonseca insiste: stesso Milan per risalire". E poi una breve battuta dell'allenatore portoghese: "Ci siamo".