Il Milan vince, l'Inter perde. Le prime pagine dei quotidiani sportivi

Mercoledì di sorrisi per il Milan. Il primo turno infrasettimanale della stagione ha portato solo nuove notizie per i rossoneri che hanno vinto a Cagliari e hanno poi osservato la sconfitta dell'Inter in casa contro il Sassuolo che ha permesso alla squadra di Pioli di agguantare la testa della classifica. I quotidiani sportivi questa mattina hanno titolato così.

La Gazzetta dello Sport prende come protagonisti i rossoneri e scrive: "Milan doppio urlo". Due sono le gioie: "Vince a Cagliari e aggancia l'Inter al comando". Simile l'apertura del Corriere dello Sport che recita: "Cade l'Inter, il Milan la raggiunge". Di conseguenza anche Tuttosport si accoda e titola: "Inter choc, Berardi show. Milan primo". Il QS invece si concentra principalmente sui rossoneri: "La risposta del diavolo".